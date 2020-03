Inter, Biasin: “Partita con poco senso e vittoria decisamente meritata della Juve”

In un clima così, in una serata così, la sentenza di Fabrizio Biasin sul campionato si è materializzata e non ha colori nerazzurri. Chi perde, addio scudetto, aveva scritto. E mai come stasera i tifosi interisti hanno capito che c’è ancora, pure stavolta, qualcosa che non va, che non funziona quando deve. E alla fine della gara a porte chiuse che si è giocata a Torino, il giornalista ha scritto: “Solo due cose. Partita con davvero poco senso per evidenti motivi. Vittoria decisamente meritata della Juventus. Stop”.