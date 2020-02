Biasin: “Eriksen? Magari fosse Bergkamp! Mertens all’Inter? Secondo me lui stesso sta…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato in maniera approfondita del momento di Juventus e Inter a due giorni dalla grandissima partita in programma all’Allianz Stadium. Tra presente e futuro, Biasin ha dichiarato:

JUVENTUS – “La Juve negli ultimi 10 anni ha avuto 2-3 momenti di difficoltà e quando ci sono stati la tifoseria ha protestato in modo forte. La società ha fatto una scelta sul cambio di guida tecnica e la porterà avanti fino a fine stagione almeno. I giocatori della Juve sono tutti forti, ma non significa che la squadra la sia. Sarri ha delle responsabilità, ma più di lui la dirigenza, che ha creato un gruppo forte ma che forse manca di qualche automatismo. Sarri non è il re dei comunicatori, ma forse andava aiutato di più nel momento della costruzione della rosa. Ma stiamo parlando di una squadra prima in classifica e in corsa in tutte le competizioni. Guardiola? Tutti lo vogliono, ma per arrivare al livello di gioco che ha il City ci mette anni e tanti soldi. È una bugia pensare di prenderlo e aver risolto il problema“.

INTER – “Conte deve tenere presente alternative tattiche, con uno come Eriksen il 4-3-1-2 potrebbe essere una formazione funzionale. Mi aspetto il danese titolare domenica con la Juve. Eriksen-Bergkamp? Magari il danese fosse lui! Non sono però paragonabili, al di là della diversità è cambiato molto il calcio negli ultimi tempi. Mertens? Secondo me anche lui stesso sta pensando a restare a Napoli. Ci vuole la massima disponibilità anche del club e mi pare che ci possano essere delle distensioni negli ultimi tempi“.

(Fonte: Radio Sportiva)