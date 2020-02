Juve-Inter, Conte chiama i titolari. Lukaku ritrova Lautaro, in mezzo il ballottaggio più importante

Domenica sera Juve e Inter si sfideranno allo Stadium a porte chiuse. Il confronto tra bianconeri e nerazzurri dirà di più sulle ambizioni scudetto della squadra di Conte. Dopo il largo turnover fatto nella sfida di Europa League, il tecnico dell’Inter sembra volersi fidare dei soliti noti.

INTER – In attacco ci sarà Lautaro Martinez, ieri squalificato, assieme a Lukaku. Cambiano le fasce: ieri in campo Moses e Biraghi, con la Juve torneranno dal 1′ Candreva e Young. Il ballottaggio più importante sembra essere a centrocampo: Eriksen e Vecino si contenderanno una maglia da titolare, l’uruguaiano sembra favorito sul danese. In difesa con De Vrij e Skriniar dovrebbe esserci Godin. In porta potrebbe esserci il ritorno di Handanovic, spiega Gazzetta.it.

JUVE – Sarri potrebbe puntare su Chiellini, risparmiato in Champions e favorito su De Ligt. In attacco ancora Cuadrado, Dybala e Ronaldo, mentre restano dei dubbi a centrocampo che riguardano non soltanto le mezzali ma anche Pjanic, deludente pure a Lione.