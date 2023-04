Biasin: “Inter-Fiorentina, finale non scontata. I nerazzurri dovranno…”

Le parole del giornalista: "L'Inter credo stia bene, pensare che a maggio sei in lotta su tre fronti non è per niente banale"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Fabrizio Biasin, giroanlsita, ha parlato così in vista della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: "Per qualcuno sarà una sfida sbilanciata, ma non lo è assolutamente, considerato che l'ultimo faccia a faccia è terminato con una vittoria di misura della Fiorentina, assai meritata. La squadra di Italiano in questo 2023 sta dimostrando di essere una squadra importante, con un'idea di calcio precisa e consolidata, quindi non sarà una finale con un risultato scontato.

L'Inter credo stia bene, pensare che a maggio sei in lotta su tre fronti non è per niente banale, gli stimoli sono tantissimi. Sia Inter sia Fiorentina arriveranno a fine stagione giocando poco meno di 60 partite e in una stagione turbolenta come questa, i risultati che sono stati raggiunti dalle due squadre sono indescrivibili. A prescindere da come andrà, questa stagione sarà ricordata per le belle emozioni che ci ha lasciato.

L'Inter deve evitare di giocare quelle partite che le hanno portato via tanti punti in campionato. Partite con tanto possesso palla ma con un ritmo basso andando a sbattere contro le difese avversarie; dovrebbe giocare una partita "europea". Dall'altro lato, la Fiorentina deve temere i giocatori chiave dell'Inter che stanno tornando in forma, il che è paradossale considerato che siamo a fine stagione. Per la Fiorentina, meglio un'Inter in finale di Champions o un'Inter arrabbiata, eliminata in semifinale? La Fiorentina deve augurarsi che l'Inter esca dalla Champions".