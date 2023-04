Sky – Inter-Lazio, Lukaku titolare: con lui Correa? In mezzo in vantaggio c’è…

L'Inter ritrova Brozovic regista con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi: Gagliardini spera in un posto ma al momento in vantaggio sono i primi due

Una partita da non sbagliare per continuare la rincorsa ad un posto Champions, fondamentale in vista del prossimo futuro dell'Inter. Per conquistare i tre punti contro la Lazio Simone Inzaghi sta valutando questa formazione riportata da Sky Sport: "L'Inter ritrova Brozovic regista con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi: Gagliardini spera in un posto ma al momento in vantaggio sono i primi due.