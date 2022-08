Biasin: “Inter agli arabi? Zero segnali. Dumfries via? Arrivassero 50 mln…”

Intervenuto in una diretta per Sponda Nerazzurra TV, Fabrizio Biasin, giornalista, ha aggiornato così sul mercato dell'Inter, in particolare sul futuro di Denzel Dumfries: "So perfettamente che un'offerta è arrivata ma l'Inter l'ha scartata perché non all'altezza. Se dovesse arrivare un'offerta da 50 mln, l'Inter per forza di cose deve prenderla in considerazione. A quel punto si creerebbe un grosso problema: io esterni destri all'altezza non ne trovo a pochi soldi. In più penso che Bellanova abbia bisogno di tempo. Cessione gli arabi? Prima o poi ci sarà una cessione, ma al momento non ci sono segnali. Nel recente passato qualche fondo si è avvicinato ma la proprietà ha detto che vuole andare avanti almeno nell'immediato".