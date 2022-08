Pedullà: “Pinamonti al Sassuolo entro domani: all’Inter andranno 20 milioni”

E' ormai prossima alla chiusura la trattativa che porterà Andrea Pinamonti a vestire la maglia del Sassuolo. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, il centravanti passerà in neroverde per una cifra attorno ai 20 milioni di euro e firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto e probabile clausola. Ora la strada è spianata per la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli.