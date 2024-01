Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Juve di domenica sera

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Juve di domenica sera: "Non è stata cucita nessuna stella, domenica c’è una partita fondamentale che rischia di essere decisiva, anche se siamo solo a febbraio. L’Inter dà un’idea di solidità anche quando non gioca la sua miglior partita. Domenica sera ha vinto una partita ‘di combattimento’ portando a casa tre punti molto importanti”.