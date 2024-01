l designatore si fida di lui ed in questo momento gli mette la stagione nelle mani. Ma non solo. È la partita delle partite, non c’è domani

-5 alla partita dell'anno, il derby d'Italia tra Inter e Juventus che può essere chiave per il prosieguo del campionato. Ecco la probabile designazione arbitrale secondo il Corriere dello Sport: "In un clima di grande tensione (durante la call di mercoledì scorso il rappresentante degli arbitri, Orsato, e uno dei decani dei VMO, Mazzoleni, hanno espresso dissenso a operare con determinati colleghi, senza fare nomi ma dimostrando poca coesione e unità, proprio loro che dovrebbero dare l’esempio), Rocchi sceglie dunque Maresca, un talento mai espresso, tecnicamente meno quadrato ma che ha gestito molto bene il caso-Maignan in Udinese-Milan e in questo weekend Rocchi ha tenuto completamente a riposo. Anche questo è un indizio e non è detto possa essere quello determinante.