Biasin: “Inter, Mkhitaryan fa impressione. La cosa più significativa al minuto 87”

Queste le sue considerazioni dopo la vittoria dell'Inter sulla Lazio in semifinale di Supercoppa italiana a Riad: "La cosa più significativa non sono tanto gli 11.577 km percorsi in Inter-Lazio (un’enormità), ma il fatto che al minuto 87 abbia trovato le forze per scattare come al minuto 1. Mkhitaryan (35 anni domani) fa impressione".