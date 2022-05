Perisic, Biasin: “Inter lavora per rinnovo. Fatta questa offerta solo perché…”

I tifosi dell'Inter si interrogano su quale potrà essere il futuro di Ivan Perisic. Fabrizio Biasin ha dato alcuni aggiornamenti

"Il club lavora da mesi per il rinnovo e si è spinto fino a 4.5 milioni per due anni, offerta che ritiene lusinghiera per un 33enne e che è stata concessa solo per l'alto livello di professionalità dimostrato dal giocatore".