Biasin: “Inter, questa sconfitta ha un solo responsabile: applausi agli altri”

Così Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alla sconfitta dell'Inter a Napoli: l'espulsione di Roberto Gagliardini ha inevitabilmente condizionato la partita

"Con un calendario come quello dell’Inter un allenatore ha il dovere di schierare tutti i suoi giocatori e il diritto di credere che un professionista che dice “mister ho capito”… abbia davvero capito. Questa sconfitta ha un solo responsabile, applausi per tutti gli altri". Così Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alla sconfitta dell'Inter sul campo del Napoli: l'espulsione di Roberto Gagliardini ha inevitabilmente condizionato la partita e permesso agli azzurri di portare a casa il risultato.