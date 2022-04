L’Inter è tornata: Verona ko 2-0. Biasin: “Il modo migliore per zittire chi…”

Svolta doveva essere e svolta è stata. La vittoria di Torino contro la Juventus ha dato nuova spinta all'Inter di Simone Inzaghi

"Il modo migliore per zittire quelli che fino a ieri “sì, hai vinto, ma così non vai da nessuna parte” è rispondere con i fatti. L’Inter non è bella come a dicembre, ma il gruppo c’è, è unito, combatte: a poche giornate dalla fine è decisamente quello che conta".