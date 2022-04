Diretta LIVE, Inter-Verona 2-0: Barella-Dzeko, nerazzurri a pressione

L'Inter affronta il Verona al Meazza per non perdere il passo dal gruppo di testa. Squalificato Lautaro al suo posto ci sarà Correa

MILANO - In un Meazza tutto esaurito i nerazzurri ricevono il Verona per continuare a tenere il passo scudetto e non perdere punti da Napoli e Milan. Out Lautaro per squalifica, al posto del Toro, insieme a Dzeko, ci sarà Correa. Spazio in difesa a Dimarco con con assetto base dei nerazzurri, si rivede De Vrij dal primo minuto.