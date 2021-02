Biasin: “Conte? Ora che Zhang non c’è, un paradosso fa sorridere. Punta al bersaglio grosso”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha lodato il lavoro di Antonio Conte in questo periodo sul fronte societario per l’Inter, alle prese con un possibile cambio di proprietà. In particolare, il giornalista di Libero ha messo in evidenza il cambiamento di atteggiamento dell’allenatore nerazzurro:

“Dall’altra parte Conte ha fatto dei grandi passi avanti. Ma non in campo, lì funzionava già e bene (almeno in campionato), semmai fuori. Il paradosso è che la crisi societaria, invece di togliere fiducia al tecnico, lo ha spinto a diventare finalmente più “aziendale”. Fa un po’ sorridere: Conte più aziendale ora che il padrone dell’azienda non si fa vedere. Bravo, bravissimo, in fondo solo così si può pensare di puntare al bersaglio grosso (sì, lo scudetto)“.

(Fonte: TMW)