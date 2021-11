Barella pronto per Italia-Svizzera. Ironia Biasin: “In pratica solo un giorno di pausa”

Il giornalista ha scherzato sull'impiego del centrocampista da parte dell'Italia ma evidenzia la realtà: è tra i giocatori più impiegati

Roberto Mancini ha spiegato in conferenza stampa, quella che precede la prima delle due sfide per la qualificazione ai Mondiali, che Barellasta meglio e con la Svizzera ci sarà. Uscito acciaccato dal derby, l'interista ha avuto bisogno di cure e attenzioni per tornare a disposizione. Le sue condizioni sono state tenute sotto controllo dallo staff medico della Nazionale e a quanto pare è riuscito a recuperare per domani. «Sta bene, credo possa essere in campo», ha sottolineato il CT.