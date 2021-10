Biasin: “Quattro cambi e Inter trasformata. Questo prova che anche senza Lukaku questa rosa…”

Nonostante la partenza di Romelu Lukaku dall'Inter, il reparto offensivo nerazzurro si è dimostrato molto prolifico

Nonostante la partenza di Romelu Lukaku, vero totem dell'attacco dell'Inter delle ultime due stagioni, il reparto offensivo nerazzurro si è dimostrato molto prolifico. Dzeko e Lautaro, infatti, per il momento non stanno facendo rimpiangere Big Rom e anche ieri hanno timbrato la vittoria interista contro il Sassuolo. Fabrizio Biasin ha scritto:

"4 cambi in un colpo solo e l’Inter si trasforma. È la riprova che questa - nonostante i problemi e gli addii - è una rosa costruita bene. “Come si fa senza Lukaku?”. Lautaro, 5 gol in 6 partite. Dzeko, 6 gol in 7 partite. Si fa così. Buona sosta a tutti".