Dzeko, media gol alla Ronaldo: Inzaghi ringrazia, l’Inter non può farne a meno

Un impatto devastante: Edin Dzeko, con il suo ingresso in campo nella ripresa, ha trascinato l'Inter ribaltando le sorti del match contro il Sassuolo. Gol al primo pallone toccato, un rigore procurato e un contributo decisivo: l'attaccante bosniaco è stato il grande protagonista dalla sfida del Mapei Stadium, e in poco più di mezz'ora ha ribadito una volta di più la sua importanza per la squadra di Simone Inzaghi.