Biasin: “Ecco qual è il vero problema di Conte. Se fa richieste fuori logica è perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin analizza la situazione in casa Inter. Domani ci sarà l’atteso faccia a faccia tra il presidente Steven Zhang e Antonio Conte. “O domani Conte fa un passo verso la società, ma è una possibilità difficile per come si sono messe le cose, oppure si sceglie una nuova strada che si chiama Massimiliano Allegri, che oltre a quella dell’Inter ha anche la proposta del PSG. Se Conte fa richieste fuori logica allora è perché vuole arrivare alla rottura, se arriva propositivo è un altro discorso. In società non hanno preso bene certe esternazioni e la loro tempistica, perché l’intento è fare sempre di più. Secondo me il vero problema di Conte è la paura di non riuscire a confermare questi risultati se non in presenza di un super mercato estivo”.

(Radio Sportiva)