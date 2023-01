Biasin smentisce: “Inter? Non esistono ipotesi Firmino, Pereyra e Smalling”

"Inter, rapide verifiche sulle ultime voci di mercato. - Non esiste un'ipotesi Firmino. - Non esiste un'ipotesi Pereyra. - Non esiste un'ipotesi Smalling. (E credo che anche per Haaland non ci siano grandi speranze)". Così Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alle ultime voci di mercato fuoriuscite sull'Inter nelle ultime ore: dalla società arrivano dunque solo smentite.