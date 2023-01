Inter, nuova idea a zero a centrocampo: “Contatti con gli agenti di Pereyra”

Oltre alla difesa, anche il centrocampo dell'Inter la prossima stagione subirà diverse modifiche. A fine stagione lascerà Milano Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto e con zero chance di rinnovo. Tornerà invece in squadra Giovanni Fabbian, che si sta mettendo in luce alla grande con la maglia della Reggina. Ma il club nerazzurro, spiega Calciomercato.com, ha in programma un altro colpo.