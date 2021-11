Biglietti Inter-Shakhtar Donetsk: date e fasi di vendita per il match di Champions

Da lunedì 8 novembre gli abbonati 19-20, da giovedì 11 si apre la vendita libera

Gianni Pampinella

Mercoledì 24 novembre, alle 18.45 l’Inter ospita lo Shakhtar Donetsk, in un match che può far fare un passo decisivo in ottica qualificazione: tre punti fondamentali quelli della quinta giornata del Gruppo D della UEFA Champions League 2021/22, che l’Inter si giocherà a San Siro, davanti ai tifosi nerazzurri.

Ecco le date e fasi di vendita dei biglietti per l’incontro Inter- Shakhtar Donetsk, di mercoledì 24 novembre con calcio di inizio alle ore 18.45

FASE 1 – Abbonati alla stagione 19-20 | Solo su inter.it/tickets

In questa prima fase di vendita, gli abbonati potranno acquistare 4 biglietti per sé e fino ad altri 3 accompagnatori, utilizzando il numero della tessera SiamoNoi per accedere alla vendita.

Dalle ore 10.30 di lunedì 8 novembre e fino a mezzanotte, si potrà acquistare nel proprio settore di abbonamento occupato nella stagione 19-20. Il giorno seguente, sempre dalle ore 10.30, chi non avrà ancora acquistato potrà invece farlo in qualsiasi settore disponibile.

Il settore secondo anello verde sarà riservato agli abbonati 19-20 di secondo anello verde in tutte e due le giornate di vendita.

FASE 2 - Soci Inter Club 21-22 | Solo su inter.it/tickets

Dalle ore 10.30 di mercoledì 10 novembre si potranno acquistare fino a 4 biglietti, per se stessi e fino ad altri 3 soci Inter Club 21-22. Per accedere alla vendita si dovrà utilizzare come di consueto il numero della tessera Inter Club.

FASE 3 - Vendita Libera

Dalle ore 10.30 di giovedì 11 novembre scatta la vendita libera per tutti, solo su inter.it/tickets. I punti vendita della rete Vivaticket saranno attivi da venerdì 12 novembre.

(Inter.it)