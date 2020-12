La Bild non esclude una possibilità: “Una vergogna come a Gijon? L’Inter non dovrebbe…”

La Bild ha evidenziato in un’analisi come nel gruppo di Champions League di Gladbach e Inter tutte le squadre abbiano ancora la possibilità di passare agli ottavi. Il giornale tedesco ha quindi sintetizzato le varie possibilità per il club allenato da Marco Rose di passare il turno. In caso di vittoria il Borussia finirebbe in testa al girone. Al Borussia basterebbe anche un pareggio, risultato che lascerebbe soddisfatto anche il Real Madrid (perché in quel caso anche se l’Inter vincesse contro il Donetsk gli spagnoli sarebbero in vantaggio sugli scontri diretti).

A questo punto la Bild azzarda un’ipotesi. “Non è escluso quindi che la vergogna di Gijon si ripeta. Nel 1982 in occasione dei Mondiali la nazionale tedesca e quella austriaca si misero d’accordo con un “patto di non belligeranza” in modo da passare entrambe il turno. Per gli amanti del Fairplay l’Inter non dovrebbe passare in vantaggio subito perché così Real e Gladbach potrebbero teoricamente accordarsi per un pareggio. Cosa che sicuramente però nessuno dei due club ha voglia e intenzione di fare”, conclude la Bild.