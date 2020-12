Biscotto anti-Inter? Botta e risposta Cambiasso-Capello: “Impossibile” – “Occhio invece che…”

L’Inter rischia di uscire dalla Champions anche battendo lo Shakhtar all’ultima giornata? Sì, se Real Madrid e Borussia Monchengladbach dovessero pareggiare in Spagna. L’ipotesi del biscotto, complicata dal fatto che il Real rischierebbe l’eliminazione in caso di non sconfitta dello Shakhtar a Milano, è allontanata da Esteban Cambiasso.

“Biscotto? Assolutamente impossibile. Si gioca a Madrid, il Real non può accettare di passare da secondo in un girone di Champions. Ci sono tante persone che ci ascoltano e magari pensano che sia possibile che accada. Ma non è possibile, il Real Madrid gioca solo per vincere, poi può anche succedere che non vinca. Ma due volte il Real ha parlato di finale prima di una partita in questo girone e quelle due volte ha vinto. Ho l’impressione che la partita contro lo Shakhtar non sia stata preparata come una finale, quella contro il Borussia lo sarà”, ha sentenziato Cambiasso.

Fabio Capello, però, ha qualche dubbio in più sulla consistenza del Real: “Il Real non può accettare di passare da secondo ma non ci sono i tifosi con la pañolada. Attenzione. Attenzione. Mettiamo in evidenza tutte le cose”.