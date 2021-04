Oriali-Conte, binomio indissolubile: “Lele decisivo per l’inserimento di Antonio nell’Inter”

Parla poco, si vede meno. Ma Lele Oriali sa essere comunque assolutamente decisivo per gli equilibri all'interno del mondo Inter

"Oriali all’Inter è tornato insieme a Conte nell’estate 2019. E da allora si sdoppia con la Nazionale. Proprio in azzurro è nato il rapporto con Antonio. Non è un caso che il binomio, con la benedizione di Marotta, si sia ricomposto in nerazzurro. Oriali ha giocato un ruolo decisivo nell’inserimento nel mondo Inter del tecnico: non che sia servito molto tempo, ad Antonio, ma un paio di coordinate giuste da Lele le ha avute. È il primo riferimento dei calciatori, dei quali raccogli sfoghi, confidenze, dubbi".