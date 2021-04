Conte, chiesto un solo top per l’estate: “Sì Inter. Marotta anticipa tutti e prende margine”

Conte ha fatto una richiesta esplicita alla dirigenza dell'Inter per la prossima stagione. Marotta si è mosso in anticipo su tutti

Nonostante l'affare sia sfumato a gennaio, l'Inter non ha mai smesso di pensare a Rodrigo De Paul come rinforzo nerazzurro della prossima stagione. Il centrocampista argentino dell'Udinese, scrive calciomercato.com, è una richiesta esplicita di Antonio Conte, che lo voleva già nell'ultima sessione di campagna acquisti, in caso di partenza di Christian Eriksen. La permanenza del danese e il diktat di Suning hanno bloccato tutto, ma per il 2021-22 i fari dell'Inter sono ben puntati sul calciatore, sul quale c'è anche il Napoli. Scrive calciomercato.com: