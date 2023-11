"Un cartellino giallo nel primo tempo per un difensore non è una delle cose migliori ma ho fatto il mio", ammette Bisseck

"Abbiamo vinto e ho esordito dal 1' in una grande grande squadra. Personalmente ho bellissime sensazioni ma la cosa più importante è aver vinto. Un cartellino giallo nel primo tempo per un difensore non è una delle cose migliori ma ho fatto il mio e lavorerò ancora tanto"