Mondiale per Club, a dicembre la Fifa annuncia i criteri: Inter fa festa, è dentro in ogni caso

"La qualificazione dell’Inter agli ottavi di finale della UEFA Champions League ha spinto verso l’alto i ricavi del club nerazzurro anche per questa edizione della massima competizione europea per club. I nerazzurri hanno già messo in tasca oltre 61 milioni di euro e attendono solo la fine della fase ai gironi, con la speranza di qualificarsi da primi in classifica. Ma risorse fresche sono attese anche da un altro effetto indiretto di questi ottavi di finale raggiunti: la qualificazione alla prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre, che si disputerà nel 2025 negli Stati Uniti d’America, che l’Inter ha già raggiunto in attesa che la FIFA sveli i criteri ufficiali per partecipare. Si tratterà di una sorta di preparazione al prossimo Mondiale per Nazionali, in programma negli USA, in Messico e in Canada nel 2026", riporta Calcio e Finanza.