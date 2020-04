Blanco: “Zaracho può diventare un giocatore importante. Musso? Gli manca un po’ di maturità”

Il presidente del Racing Victor Blanco, ex club di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro dell’attaccante dell’Inter, ma anche di quello di Musso, portiere seguito dal club nerazzurro.

Il Racing ha altri talenti pronti per l’Europa?

«Negli ultimi anni siamo stati il club che ha esportato più giocatori. Ora c’è Zaracho, che ha 22 anni, è nel giro della Seleccion e può diventare un giocatore importante. Marcos Acuña, Vietto, Musso e De Paul sono cresciuti da noi. Abbiamo un ottimo settore giovanile e questo che fa sì che molti arrivino in Europa. E altri ragazzi stanno per debuttare in prima squadra».

A proposito di Musso, anche l’Inter è sulle sue tracce.

«Juan è un portiere molto serio. Già a 17-18 anni sapeva che prima o poi sarebbe arrivato in Europa e in nazionale. Con noi ha fatto bene, ha giocato in Libertadores, forse gli manca ancora un pizzico di maturità».