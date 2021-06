Blind: “Lasciate in pace Eriksen. Quando è successo a me, tutti dicevano…”

L'ex difensore dello United ha subito un arresto cardiaco in campo e, nonostante ciò, ha continuato a giocare ad alti livelli

L'ex difensore del Manchester United, Daley Blind , ha subito un arresto cardiaco in campo e, nonostante ciò, ha continuato a giocare ad alti livelli. Intervistato dal Mirror, il giocatore ha voluto inviare un messaggio di speranza a Christian Eriksen : "Le immagini di Copenhagen – con Christian disteso sull'erba – hanno avuto un grande impatto su di me. Quelle immagini erano così riconoscibili per me. Era di nuovo così reale, ecco perché è stato così emozionante per me".

"Ho dovuto scavalcare un grosso ostacolo mentale prima di riuscire a giocare il giorno seguente per l'Olanda nella nostra prima partita del girone. Tutte le emozioni sono venute fuori. Quando è successo a me, il mondo intero mi diceva che ero finito come giocatore, che non sarei stato in grado di giocare di nuovo. Guarda dove sono oggi. Per questo dico a tutti: 'Lasciate in pace Christian! Mi sentivo pronto e mi sono sentito a mio agio a tornare una volta ottenuto il via libera dai medici e dallo staff medico dell'Ajax. Non c'era motivo per cui non potessi giocare di nuovo ai massimi livelli. La cosa più importante è che devi sentirti libero nella tua testa. Non avevo paura. Ero incredibilmente felice che mi fosse stato permesso di far parte di nuovo della squadra e di tornare nella squadra.