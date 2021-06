Eriksen, tempi lunghi per l’eventuale rientro. L’Inter ha in mano un’assicurazione…

L'Inter ha stipulato un'assicurazione al momento dell'acquisto del danese dal Tottenham, ma potrebbe essere utile nell'ipotesi che Eriksen smetta di giocare

"A luglio, una volta fatto rientrare il giocatore a Milano, l’Inter - che ancora non è in possesso della documentazione ufficiale post intervento, ovvero di una cartella clinica – farà svolgere a Eriksen tutti gli esami a cui si è sottoposto nei giorni di ricovero a Copenaghen. Il club nerazzurro è obbligato a farlo, nel rispetto di un patrimonio tecnico da tutelare, nonché di un asset pesante in termini di bilancio. A margine , va detto che la società di Zhang nel momento dell’acquisto dal Tottenham ha stipulato un’assicurazione sul cartellino del giocatore. Non era obbligatorio farlo, neppure scontato, ma è un discorso che potrebbe tornare buono nella malaugurata ipotesi che il giocatore debba smettere di giocare . Ancora troppo presto per dirlo, non sono questi i giorni, non c’è neppure una diagnosi certa e ufficiale, anche se ormai pare acclarato si sia trattato di una miocardite", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ma questa infiammazione è correggibile? È il grande punto interrogativo intorno a Eriksen. In caso negativo, il defibrillatore diventerebbe permanente e in Italia il danese non potrebbe più scendere in campo. In caso contrario, invece, si aprirebbero scenari molteplici. Tra cui la possibilità di continuare a giocare non solo all’estero, ammesso – passaggio non banale – che lo stesso Eriksen voglia continuare a farlo. In ogni caso, anche nell’ipotesi più ottimistica, ovvero che a metà luglio si capisca che il problema al cuore è correggibile, il ritorno all’attività agonistica avrebbe comunque tempi lunghissimi. Si parla di almeno sei mesi dalla data dell’intervento di giovedì, prima di poter pensare di arrivare a una visita di idoneità. Di fatto, il 2021 calcistico del centrocampista si è chiuso quel maledetto 12 giugno. Un giorno che resterà nei pensieri di tanti per molti anni", sottolinea Gazzetta.