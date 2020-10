Bocca: “L’inclinazione zemaniana di Conte non ha funzionato. Questo risultato ora…”

Fabrizio Bocca ha detto la sua in merito al derby. Nel Milan si è distinto ancora una volta Zlatan Ibrahimovic. Per quanto riguarda i nerazzurri, invece, il giornalista di Repubblica non ha le stesse certezze che nutriva a inizio campionato: “L’Inter ha pagato caro il suo limite difensivo, le assenze per Covid hanno ulteriormente aggravato il problema, Kolarov ha sofferto immensamente Ibrahimovic. Otto gol subiti non possono essere un numero consono a chi lotta per vincere lo scudetto. Stavolta l’inclinazione obbligatoriamente zemaniana di Conte non ha funzionato, Lukaku ha fatto meno di altre volte, Lautaro ha sparacchiato alto dei tiri abbastanza facili. Credo che anche questo risultato rimescoli parecchie idee che ci eravamo fatti finora”.

(Repubblica)