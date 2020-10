Inter, ecco la migliore notizia per Conte. E contro il Milan è emerso un dato che fa riflettere

Basterebbe raddrizzare la mira sotto porta. Se all’Inter c’è un problema che si chiama equilibrio in campo, l’altro è rappresentato dallo scarso cinismo. La Gazzetta dello Sport riporta un dato che deve far riflettere: i nerazzurri hanno tirato contro il Milan lo stesso numero di volte che contro il Benevento: 18.

“Ma se in Campania ha messo dentro cinque palloni, a San Siro è entrato solo il sinistro di Lukaku. Tradotto: la percentuale realizzativa è passata dal 27,8% ad appena il 5,5. E’ una piccola tendenza che separa le prime due partite di stagione, vinte da Conte, dalle ultime due. Nel folle esordio contro la Fiorentina l’Inter aveva una percentuale realizzativa del 19% (21 tiri, 4 gol), nella terza con la Lazio la percentuale era già andata giù fino all’8,3 (12 tiri, un gol). Ma, in fondo, la migliore notizia per Conte è proprio lì, nella semplicità con cui si arriva in porta. Molto si deve alla presenza titanica di Romelu Lukaku, molto più che un semplice centravanti“, si legge sul quotidiano.

(Gazzetta dello Sport)