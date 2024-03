Serata tutto sommato tranquilla per Pairetto, arbitro di Bologna-Inter, che non si trova costretto a giudicare situazioni troppo complesse. La Gazzetta dello Sport promuove la direzione di gara del fischietto torinese: "Al 16' p.t. Saelemakers va giù in area: non è niente. Poco dopo, durante la battuta di un calcio d'angolo, Acerbi trattiene la maglia di Posch: proprio poco per decretare un rigore.