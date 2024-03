La sofferta affermazione interna sul Genoa, con il conseguente +15 sulla Juventus seconda in classifica, ha proiettato l’Inter in una dimensione di relativa tranquillità. All’orizzonte, tuttavia, si palesa una trasferta significativa sia per il valore dell’avversario, quel Bologna mai battuto nei due precedenti incroci in stagione, che per i ricordi funesti legati al ‘Dall’Ara’, dove i ragazzi di Inzaghi persero di fatto la corsa Scudetto di due anni fa. I rossoblù dell’ex Thiago Motta paiono lanciati verso un incredibile piazzamento in Champions, che proveranno a difendere in ogni modo da qui alla fine. A dispetto della possibile ulteriore ‘distrazione’ legata all’imminente ritorno degli ottavi di Champions con l’Atlético Madrid, i bookmakers hanno fiducia nella decima vittoria di fila in Serie A dei nerazzurri.