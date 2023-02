Bologna-Inter, pagelle CorSport: “Gosens e Onana i migliori, insufficienti tutti tranne…”

L'Inter ha frenato contro il Bologna, perdendo una partita giocata sotto ritmo e con poche occasioni create. Il Corriere dello Sport promuove (voto 6,5) per entrambi solo Onana ("Vive un primo tempo estremamente carico di impegni, para tutto e per quello che non para gli dà una mano il Var sul gol di Barrow e il palo sul tiro di Soriano. Non può niente sul gol") e Gosens("Quando Posch e Orsolini affondano non è che sia impeccabile ma nell’altra fase mette in mezzo un paio di buoni palloni. Come quello per Lautaro. È sua l’ultima conclusione dell’Inter parata"), con Barella (6) che è il terzo giocatore sufficiente. Tutti gli altri, invece, ricevono un voto dal 5,5 in giù. I peggiori sono Dumfries e Bastoni, voto 4,5.