Bologna-Inter, strisce positive e resa dei conti: quella doppia ‘scottatura’…

Come sottolinea il Corriere dello Sport, una vittoria sarebbe un risultato destinato ad entrare negli almanacchi per entrambe:

Il Bologna nella sua storia in Serie A solo una volta è arrivato a 7 successi di fila e bisogna tornare indietro di 60 anni, ai tempi di Fulvio Bernardini alla guida tra il 1963 e il 1964. Per l’Inter invece il record è di 12 successi consecutivi, ottenuti con Mancini in panchina nella stagione 2006/07. Più recente il filotto da 11 vittorie firmato da Conte e registrato 3 anni fa. Adesso è Inzaghi a essere lanciato ad altissima velocità, con 72 punti conquistati in 27 giornate