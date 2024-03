Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così alcuni titoli di giornale in merito ad alcuni presunti aiuti arbitrali nei confronti dell'Inter: "Fa parte del gioco delle parti anche se non dovrebbe succedere in ambito giornalistico. Penso che l’Inter sia prima per grossi meriti propri. Il rigore contro il Genoa? Ho sperato che quel rigore non venisse assegnato visto che si parla solo di questo da 3 giorni. Non si può discutere, però, del valore dell’Inter anche se il Genoa lo ha messo veramente in difficoltà.