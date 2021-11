Bonan: “Brozovic è fortemente integrato nel progetto dell’Inter e rinnoverà”

Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista ha parlato del centrocampista croato

Presente negli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato di Marcelo Brozovic. Il giornalista è convinto che il centrocampista croato alla fine rinnoverà il suo contratto con l'Inter. "Parliamo di un giocatore, anche per merito di Spalletti, che si è ritagliato una seconda parte di carriera in un ruolo che non era il suolo. È fortemente integrato nel progetto dell'Inter e rinnoverà".