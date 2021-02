Bonan: “Gagliardini l’uomo giusto per affrontare la Lazio. Inter in svantaggio”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Alessandro Bonan ha parlato della sfida di domenica sera tra Inter e Lazio

"Gagliardini è l'uomo giusto per affrontare la Lazio. Mi aspetto un'Inter che aspetta e si appoggia ancora di più agli attaccanti e un centrocampista difensivo com Gagliardini può essere utile. Partita delicatissima per l'Inter, ci arriva con impegni pesanti sulle spalle rispetto alla Lazio e questo fa la differenza. Avere quasi un'intera settimana libera è un vantaggio enorme".