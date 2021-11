Inter, Bonan: “Inzaghi si fa apprezzare per la sua normalità. Un unico difetto”

Il giornalista ha detto la sua sul lavoro dell'allenatore nerazzurro e su come sia riuscito ad entrare nella testa dei suoi giocatori

Alessandro Bonan, a Skysport, ha parlato della lotta scudetto e quindi anche dell'Inter e della vittoria sul Napoli. «L'opera di Inzaghi è stata positiva. È entrato nella testa dei giocatori senza mettere un carico di stress ulteriore rispetto a quello sopportato dalla squadra, lo scorso anno, per vincere lo scudetto. Poi chiaramente c'è anche un contraccolpo psicologico in questo. Inzaghi ha la capacità di farsi amare dai suoi giocatori e di farsi apprezzare per la sua normalità. Ed è un complimento. Mette in campo la squadra secondo logico e ha a disposizione la squadra più forte del campionato».

«È giustamente rientrato in corsa in campionato, al termine di una partita vinta con merito. Ma l'Inter in questo campionato, anche nel derby, aveva dimostrato di essere all'altezza e non era riuscita a concretizzare la mole di gioco che produceva. Ha giocatori di altissimo livello. Se vogliamo trovare un piccolo difetto ad Inzaghi, in una partita decisiva come quella con il Napoli, ha effettuato dei cambi, pensando in quel momento alla gara di CL, ma quei cambi, in quel momento, potevano costargli cari. Barella per esempio, ci sono troppi precedenti: tutte le volte che lo togli succede qualcosa», ha detto anche.