Roma, De Rossi ha detto che vale la squadra più del sesto posto:

"In parte sono d'accordo, anche per me la Roma poteva e piò ambire a una posizione più alta ma il campo parla sempre. Credo che la gestione precedente sia stata totalmente diversa e ha ragione quando dice che non è la squadra che ha in mente lui. Lui si è trovato catapultato in una squadra non sua, vuole cose diverse dalla squadra. Ma con questa squadra ha fatto tanti punti".