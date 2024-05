“L’Inter ha appena prolungato il diritto di esclusiva sull’area e il privato non l’avrà concessa semplicemente con una pacca sulle spalle, quindi l’interesse su Rozzano rimane – ha dichiarato De Luca a Il Giornale, come riporta Calcio & Finanza –. Poi aspettiamo di capire cosa metterà sul tavolo a metà giugno Webuild per quanto riguardai l piano di restyling del Meazza. Da sindaco oltre che da interista, se dipendesse da me avrei già deciso, ma mi tocca aspettare”.

Ferretti De Luca dovrà vedersela con alle prossime elezioni, Giuseppe Foglia (Partito democratico) e il giovanissimo Andrea Bonazzi (Movimento 5 Stelle).

“Io la reputo una grande opportunità dal punto di vista dell’indotto, dell’immagine, dei servizi in più che potremmo ottenere per migliorare trasporti e viabilità – ha continuato De Luca –. Pd e 5 Stelle sono contrari ideologicamente, se non arriverà lo stadio su quell’area si costruiranno comunque palazzine, alberghi, uffici, l’opzione “area a verde“ non esiste. I privati hanno diritti edificatori che risalgono al 1993. Ed è ovvio che verrebbe ripensata la viabilità a 360 gradi, dire che lasceremmo la situazione immutata creando il caos è strumentale”.

