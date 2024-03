A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni .

"Ha dimostrato negli anni di essere un grande manager. E' una persona di una saggezza e un'umanità incredibile. È un uomo da campo, non ce lo vedo in Federazione dietro a una scrivania. Mi auguro di vederlo in una società".

"Pinto ha rassegnato le dimissioni quando ha capito che la società non voleva più proseguire. Mourinho è stato mandato via al momento giusto. Per me Mourinho rosica perché la Roma non gioca bene ma benissimo con De Rossi e ottiene risultati. E si sono già dimenticati di lui".