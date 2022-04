Bonetti: “Scudetto? La Juve ci proverà fino in fondo. Ma il KO con l’Inter…”

Le parole dell'ex calciatore: "La Juve ci proverà fino in fondo, finché l'aritmetica permetterà di pensare anche al titolo"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Ivano Bonetti, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "La Juve ci proverà fino in fondo, finché l'aritmetica permetterà di pensare anche al titolo. Sono convinto che, al di là delle parole di facciata, la Juventus ci abbia sempre creduto. La sconfitta contro l'Inter ha fatto da spartiacque, avessero vinto quella partita oggi sarebbero seriamente in corsa. Ora non resta che cercare di vincerle tutte per poi fare i conti a fine stagione".