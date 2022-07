Boniek: “Campionato, in prima fila c’è sempre l’Inter. Milan sorpresa perché…”

Intervenuto ai microfoni di Vikonos, Zbigniew Boniek ha detto la sua sulla griglia di partenza del prossimo campionato. "Milan campione a sorpresa lo scorso anno perché l’Inter come parco giocatori era la più forte. Mi fa enormemente piacere per Stefano Pioli che ricordo ragazzino alla Juventus. In prima fila c’è sempre l’Inter, in seconda fila già il Napoli con Juve e Milan. Gli azzurri per me hanno un po’ buttato l’occasione di vincere quest’anno, sono partiti alla grande e all’improvviso hanno perso partite che non dovevano perdere".