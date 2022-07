Segna già la LuLa! Inter, 10 gol nel test con l’FC Milanese. In gol anche Correa-Asllani

E' vero, siamo all'inizio e il test non è ancora probante, ma andate a dirlo a quei tanti tifosi innamorati dell'Inter che non vedono l'ora di rivederli insieme in campo in partite ufficiali. Lukaku-Lautaro Martinez, la LuLa scalda già i motori. Ci sono anche loro, infatti, tra i marcatori della partita ad Appiano Gentile nel corso dell'allenamento congiunto contro l'FC Milanese. Nel primo tempo, terminato 6-0 in favore dei nerazzurri, gli altri gol sono stati messi a segno da Correa, Asllani, Fontanarosa e un altro gol del Toro. Nella ripresa, invece, reti di Sangalli, Pinamonti, Lazaro e Curatolo. Ecco i tweet dell'Inter: