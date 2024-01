Boniek: “Mourinho ha fatto tanto per la Roma, cacciarlo scelta impopolare”

Intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, Zibi Boniek, ex calciatore e oggi vicepresidente Uefa, ha parlato così dell'esonero di Jose Mourinho dalla Roma: "Mourinho ha fatto tanto per i colori giallorossi, è stato bravo anche per me. Quello che ho scritto su Twitter lo rivendico: è una scelta coraggiosa e impopolare cacciare Mourinho perché tutti eravamo innamorati del suo modo di fare.