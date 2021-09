Boninsegna: “Inter, Dzeko può fare la differenza. Lautaro-Correa, che coppia”

Nonostante i suoi 35 anni, Edin Dzeko può ancora fare la differenza ad altissimi livelli con la maglia dell'Inter. Ne è convinto Boninsegna

"Sostituire Lukaku è molto difficile, quasi impossibile. Dzeko è l’unico che può riuscirci anche se non è più giovanissimo. Ma questo non mi sembra un problema, se è in condizione può ancora fare la differenza. L’Inter ha perso tre giocatori fondamentali, e cioè Hakimi, Eriksen e Lukaku ma con Dzeko al centro del 3-5-2 di Inzaghi potrà avere lo stesso peso offensivo dello scorso campionato. Lautaro e Correa? Il loro valore non si scopre certo adesso, sono entrati subito in forma, trovando l’intesa a occhi chiusi. Una bella coppia davvero, che sa dare equilibrio alla squadra".