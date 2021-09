Dumfries, volata per l’Inter: dopo l’Olanda Denzel corre per prendersi la fascia destra

Un primo assaggio di Inter, nella prima partita di campionato contro il Genoa, poi tanto lavoro. Ora Dumfries vuole prendersi i nerazzurri

Un primo assaggio di Inter, nella prima partita di campionato contro il Genoa a San Siro, poi tanto lavoro ad Appiano Gentile per entrare sempre di più nell'ambiente nerazzurro. Denzel Dumfries, dopo un 'veloce' approccio con il mondo interista, è tornato in Olanda per rispondere alla chiamata della nazionale di van Gaal.